В сети магазинов «Светофор» в 2023—2024 годах было выявлено 34 млн нарушений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператора системы маркировки товаров «Честный знак»). В самом «Светофоре» заявили, что наблюдают повышенный интерес со стороны покупателей.

По данным издания, 23,2 млн нарушений связаны с несоблюдением требований работы касс, 4,3 млн — с попыткой скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции (газета отмечает, что речь, вероятно, идет о питьевой воде), 2,2 млн — с продажей товаров с истекшим сроком годности, в основном молочной продукции, более 1 млн случаев — с проблемами при продаже пива.

В пресс-службе «Светофора» заявили, что следят за сроками годности продукции. В компании добавили, что у них есть своя служба качества.

Ранее проверку сети «Светофор» со стороны ФАС инициировал депутат Госдумы Сергей Лисовский. В феврале он заявил «Коммерсанту», что штрафы за подобные нарушения надо увеличивать, чтобы их минимальный размер составлял 3—4,5 млн рублей.

Сеть супермаркетов-дискаунтеров (то есть магазинов низких цен) «Светофор» была основана в 2009 году, сейчас у нее около 2,7 тыс. магазинов по всей России. По итогам 2024 года выручка компании составила 379,6 млрд рублей.

Как пояснил изданию старший юрист адвокатского бюро BGMP Иван Никифоров, за продажу некачественных товаров предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей, с истекшим сроком годности — до 600 тыс. рублей, за нарушение маркировки — 1,5 млн рублей.

За отключение касс или серые схемы во время расчета с покупателями, добавил Никифоров, компания может получить штраф в размере от 75% до 100% от выявленной суммы нарушения.

Один из топ-менеджеров «Светофора» Елена Захаренко сообщила РБК, что на фоне проверок их магазинов зафиксирован приток покупателей, которые в основном представляют собой тех, кто «умеет считать свои деньги».

«Почему пришли? Они нам говорят: никогда не слышали про «Светофор», а тут такой ажиотаж, схожу посмотреть, пока не закрылись», — сказала она.

Захаренко заявила, что сеть закупает продукцию напрямую у производителей, чтобы не увеличивать стоимость товара на полке, наценка на который, по ее словам, в основном составляет 12—15%.

В начале 2025 года Роспотребнадзор в ходе проверки 1485 магазинов сети выявил множество нарушений, в том числе несоблюдение норм хранения продукции, отсутствие данных о прохождении медосмотра у сотрудников и так далее. По итогам проверок было составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более 1,2 млн руб. После этого почти 10% от общего числа магазинов сети «Светофор» закрылось, писал «Коммерсантъ».

Захаренко заявила РБК, что в общей сложности в 2025 году работу приостановили 76 магазинов, 20 остаются закрытыми.

«В общей массе действующих магазинов количество закрытых торговых точек никак не сказывается на стабильности положения компании на рынке. И те потери, которые есть, также не влияют на жизнедеятельность», — сообщила топ-менеджер.

Она также рассказала, что со 2 по 16 апреля пройдет очередная проверка Россельхознадзора, которая коснется всех торговых точек сети «Светофор» в Москве и области.

Захаренко отметила, что «в некоторых регионах и Роспотребнадзор, и Россельхознадзор начали заходить с проверками по второму, третьему и даже четвертому кругу».