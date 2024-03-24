В Севастополе в результате ночной ракетной атаки зафиксированы попадания по трем жилым домам, а также повреждена транспортная инфраструктура, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Что известно об атаке

Ракетная атака на Севастополь произошла в ночь на 24 марта, губернатор заявил о работе системы ПВО. Как позже сообщил Развожаев, было сбито более 10 ракет. Об отражении атаки губернатор отчитался около 1:00 мск 24 марта, назвав ее «самой массированной за последнее время».

Вскоре после обстрела Развожаев сообщил, что в результате атаки погиб 65-летний мужчина — осколок ракеты попал в торец его дома на улице Ялтинской. Кроме того, осколочные ранения получили по меньшей пять человек, в том числе ребенок, рассказал губернатор.

Подробности ночного обстрела привел телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука. По его данным, в атаке было задействовано не менее 12 самолетов тактической авиации ВСУ, которые осуществили пуск ракет Storm Shadow/SCALP, ADM-160 и «Нептун».

По данным «Рыбаря», две ракеты пытались поразить стоянку боевых кораблей. Как утверждает телеграм-канале, их удалось сбить, но обломки упали в районе причала в Севастопольской бухте, серьезных повреждений не зафиксировано.

Также «Рыбарь» сообщил о применении украинскими военными крылатых ракет SCALP у судоремонтного завода.

«У одной из ракет не сработала боевая часть, а вторая попала в причал. Данных о характере повреждений на текущий момент нет, но отсутствие какого-либо задымления может свидетельствовать о быстрой локализации пожара», — пишет канал.

Как отмечает «Рыбарь», «в этот раз ВСУ начали наносить удары по гражданской инфраструктуре Севастополя». Целью стали два многоквартирных дома и два муниципальных образования, отмечается в публикации.

Еще две ракет Storm Shadow были использованы для атаки здания, ранее используемого Черноморским флотом в центральной части города, сообщил «Рыбарь». Оно пустовало, поэтому жертв нет, был нанесен физический урон инфраструктуре.

«То же самое можно сказать и о районе Казачьей бухты. Украинские каналы всю ночь говорили о чудовищных прилетах, однако ракета упала в поле неподалеку от военного полигона. Пострадавших нет», — пишет «Рыбарь».

Сообщения о повреждении двух кораблей

Утром 24 марта ВСУ сообщили о поражении двух больших десантных кораблей (БДК) «Ямал» и «Азов». Минобороны России не комментировало это заявление. В то же время российские военные блогеры подтвердили информацию о «попаданиях» по БДК.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил в своем телеграм-канале про «два или три попадания по кораблям в гавани». По его данным, ПВО удалось сбить 10 ракет Storm Shadow и все «Нептуны», ответным огнем уничтожены два бомбардировщика Су-24.

Военный блогер Юрий Подоляка в своем канале оценил приведенные Рожиным данные фразой «в целом почти верно», указав, что «противник продавил нашу ПВО «массой»». По его данным, было выпущено более 20 ракет, большая их часть была сбита.

Как пишет Подоляка, в результате атаки были повреждены два больших десантных корабля (БДК). Также блогер написал, что ВСУ пытались поразить расположение 810-й севастопольской бригады, однако «Бог <…> отвел основную беду».

Последствия атаки для жителей

Развожаев сообщил о последствиях атаки для городской инфраструктуры. В частности, было зафиксировано три «прямых попадания» по жилым домам. В одном из поврежденных зданий обрушилась часть стены и повреждена газовая труба, несколько квартир отключены от газа. Дом на улице Ялтинской, где погиб 65-летний мужчина, отключили от газа. Еще в одном здании осколок попал в квартиру, выбив окно.

От ударной волны «повыбивало стекла» в жилых домах в центре города, сообщил Развожаев. Обломки снарядов повредили несколько домов, офисное здание, а также упали на проезжую часть и около улицы Индустриальной, что привело к возгоранию автомобиля и травы. Среди прочего, губернатор рассказал, что поступила информация о попадании в частный дом в районе Симферопольского шоссе ракеты, которая «не разорвалась».

После атаки на телефоны местных экстренных служб поступило около 100 сообщений о повреждении осколками и взрывной волной машин, зданий и жилых домов, сообщил Развожаев.

«Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Сейчас мы делаем все, чтобы привести в порядок город. Все, что касается возмещения ущерба — это второй этап», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что расселение в пунктах временного размещения жителям не потребовалось — восемь человек разместились у родственников.

Повреждения инфраструктуры

Кроме того, в результате атаки была повреждена транспортная инфраструктура, написал Развожаев. Он сообщил, что у пяти катеров в море выбиты стекла.

«Один катер сейчас работает на основной линии «Графская пристань — Северная сторона». В течение дня в поврежденных катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию», — написал глава города.

По словам Развожаева, из строя также вышли три пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и машина социального такси. У транспортных средств преимущественно выбиты стекла, у одного автобуса пробит бампер и радиатор, уточнил губернатор.

В Севастополе есть резерв пассажирского транспорта благодаря недавнему поступлению новых автобусов, отметил Развожаев. В связи с этим повреждения на перевозки не повлияли, а для пассажиров «никаких изменений нет», заверил губернатор. «Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты», — добавил он.

24 марта севастопольские управляющие компании, оперативные службы и работники муниципалитетов начали подомовой обход для оценки ущерба.