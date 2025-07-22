Власти Северной Осетии ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий, а также на фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников. Кроме того, ужесточен контроль за транзитным транспортом и грузами, а также усилен личный досмотр водителей. Об этом сообщило правительство региона.

Причиной для ограничений стала «поступающая информация» о возможном покушении на военнослужащих и членов их семей в рамках несанкционированной акции, организованной украинскими спецслужбами во Владикавказе.

Кроме того, в связи с имеющимися данными о риске атак беспилотников жителям Владикавказа рекомендовали не находиться в местах массового скопления людей.

Вечером 21 июля региональное управление министерства внутренних дел предупредило граждан о возможном привлечении к ответственности, в том числе уголовной, за организацию и участие в незаконных публичных мероприятиях.

В ведомстве отметили, что любые провокационные действия будут рассматриваться как посягательство на общественный порядок и повлекут за собой наказание. Горожан призвали проявлять бдительность, воздержаться от участия в несанкционированных мероприятиях и следовать официальным предписаниям.

В апреле Северная Осетия подверглась масштабному нападению с использованием беспилотников. По данным главы региона Сергея Меняйло, в Моздокском районе силами ПВО было уничтожено 15 БПЛА. Инцидент обошелся без человеческих жертв и серьезных разрушений — лишь один обломок дрона повредил неэксплуатируемое строение. При этом в части сбитых аппаратов боевые заряды остались невредимыми, что потребовало дополнительных работ по их обезвреживанию.