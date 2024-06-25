В сгоревшем накануне бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине не было автоматических систем оповещения и тушения пожара. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее об этом же рассказали журналистам сотрудники фирм, которые располагались в здании.

Пожар в восьмиэтажном административном здании начался днем 24 июня и охватил 5 тыс. кв. метров. Как сообщали в Следственном комитете (СК), возгорание произошло в помещении на пятом этаже. Собеседник «Интерфакса» сообщал, что на шестом этаже во время пожара взорвался газовый баллон, произошло обрушение перекрытий.

В результате пожара погибли шесть человек. Замначальника главного управления МЧС по Подмосковью Алексей Логинов отмечал, что находившиеся в здании люди не смогли эвакуироваться после нескольких взрывов и распространения огня. В результате они были вынуждены прыгать из окон.

На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты; одной из возможных версий является неисправность электропроводки, сообщили в СК.

Изначально в СМИ появились сообщения о том, что здание, в котором произошел пожар, принадлежит НИИ «Платан». Тем не менее в холдинге «Росэлектроника», в состав которого входит НИИ «Платан», заявили, что здание еще в конце 1990-х годов перешло в частную собственность.

По данным следствия, все помещения бывшего НИИ были сданы в аренду 50 различным организациям. В местах проживания директоров этих организаций, а также организации, управляющей зданием, прошли обыски.