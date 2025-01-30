В шведском городе Седертелье нашли мертвым 38-летнего гражданина Ирака Салвана Момику, который получил известность из-за публичных сожжений Корана в 2023 году. Как пишет Daily Mail, активист был застрелен.

По данным издания, тело Салвана Момики нашли вечером 29 января. Он скончался от огнестрельных ранений. За несколько мгновений до убийства активист начал вести прямую трансляцию в TikTok, в связи с чем фрагменты стрельбы могли попасть на видео, пишет Daily Mail. Полиция не подтвердила и не опровергла эту информацию, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Территория вокруг места преступления оцеплена. Полицейские проводят обыск вокруг жилого дома, где произошло убийство. Ночью были задержаны пять человек.

В четверг, 30 января, Стокгольмский суд должен был вынести приговор по делу о подстрекательстве группы людей в связи с четырьмя разными сожжениями Корана в 2023 году. Однако суд отложил вынесение решения, сославшись на то, что один из обвиняемых скончался.

Другой обвиняемый по этому делу, Салван Наджем, написал утром 30 января в X: «Я следующий».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с NEWS.ru предположил, что Момику могли убить раздраженные радикалы.

«Это было ожидаемо. Это было понятно, но я не буду говорить, что это было предрешено. Такого рода вакханалия вызывает раздражение у разных, в том числе радикальных, групп, а в этой части подобных достаточно. И поэтому, конечно, его охраняла полиция, но они же вечно не могут его охранять», — заявил парламентарий.

Салван Момика в 2018 году приехал из Ирака в Швецию, где в 2021-м получил трехлетний вид на жительство. В 2024 году ему продлили ВНЖ еще на год.

Летом 2023 года Момика организовал акции с сожжением Корана в Стокгольме, после чего приобрел известность. Он утверждал, что Коран «представляет опасность для демократических законов, шведских и общечеловеческих ценностей», а также назвал священную книгу мусульман «более опасной, чем ядерное оружие».

Одна из акций состоялась 28 июня 2023 года — тогда у главной мечети в Стокгольме сожгли Коран и флаг Ирака. После произошедшего сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли здание. Демонстранты также распространяли листовки с надписями на арабском и английском языках, в которых говорилось: «Наша конституция — это Коран». На воротах, ведущих в посольство, также было нацарапано «Да Корану», пишет Daily Mail.

В Евросоюзе акцию сожжения Корана осудили, однако подчеркнули, что поддерживают свободу выражения мнений. Позднее Ирак объявил о полном разрыве дипломатических отношений со Швецией. Также произошедшее осудили Саудовская Аравия, Иран, Марокко, Бахрейн и ОАЭ, а США назвали протест «неуважительным и оскорбительным». Позднее Момика сжег Коран перед посольством Ирака в Стокгольме, после чего получил несколько угроз расправой.

Шведская прокуратура предъявила Момике обвинение по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ирак требовал от Швеции экстрадиции сжегшего Коран.