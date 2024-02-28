Двукратного чемпиона России по лыжным гонкам Николая Зимирева арестовали на 15 суток по административному протоколу о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Сочи. По данным СМИ, поводом для ареста спортсмена стал пост с бело-сине-белым флагом.

Согласно постановлению суда, Зимирева арестовали 22 февраля 2024 года. Поводом для этого стала опубликованная в соцсети фотография с «измененным флагом России», на котором «красная полоса заменена белой». Судья подчеркнула, что подобный флаг является атрибутикой военного подразделения, деятельность которого запрещена в России и признана экстремистской.

Зимирев свою вину не признал. Суд также конфисковал у него «предмет административного правонарушения».

По данным «ОВД-Инфо»*, речь идет о фотографии с митинга в Тбилиси, опубликованной Зимиревым в социальной сети «ВКонтакте». На заднем фоне снимка один из участников акции держал бело-сине-белый флаг.

Бело-сине-белый является официальным символом подразделения ВСУ «Легион «Свобода России»**, которое Верховный суд России признал террористическим и запретил его деятельность в марте 2023 года.

17 февраля Николая Зимирева задержали за возложение цветов у сочинского памятника жертв политических репрессий, после чего отпустили без протокола. Через четыре дня, 21 февраля, спортсмена попросили прийти в отделение полиции. Как отмечает телеграм-канал «Протокол. Краснодар», поводом стало подписание бумаг об отсутствии претензий к работе полицейских на акции. «7х7»* утверждает, что правоохранители вызвали Зимирева под предлогом дачи объяснения по поводу возложения цветов. После этого спортсмен перестал выходить на связь.

Николай Зимирев — двухкратный чемпион России по лыжным гонкам в сверхмарафонских дистанциях. Ранее он состоял в тренерском штабе российской сборной по лыжному спорту.

Первые штрафы за демонстрацию бело-сине-бело флага в России назначили в мае 2023 года. Тогда Зеленоградский суд Москвы оштрафовал двух женщин, у которых на номерных знаках автомобилей была «измененная цветовая гамма флага». Сами женщины заявили, что не замечали ранее измененной цветовой гаммы флага. Женщины предположили, что красный цвет мог выгореть или «выцвести на солнце».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** организация признана террористической и запрещена в России