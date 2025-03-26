В Сочи полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу в магазине, в результате которой один человек погиб и один получил ранения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Инцидент произошел в магазине, расположенным на Армавирской улице в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Мужчина въехал в витрину магазина на автомобиле «Лендровер», открыл стрельбу, а затем скрылся с места происшествия, уточнила Волк.

«Предположительно, стрельба велась из ружья. Управляющая магазином — 43-летняя женщина — скончалась на месте происшествия», — заявила она.

Как рассказала Волк, вторым пострадавшим оказался 48-летний местный житель, получивший огнестрельное ранение плеча. Мужчину госпитализировали.

По словам Волк, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль стрелявшего, на котором он пытался скрыться, на улице Космической в селе Волковка.

«В ходе обследования возможных путей отхода злоумышленника на огороженной территории, прилегающей к озеру Волковское, госавтоинспекторы обнаружили его и задержали. Подозреваемым оказался 52-летний житель города Сочи. Оружие изъято», — добавила Волк.

Как сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК) и покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 ст.105 УК). В региональном СК уточнили, что мужчина задержан, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Утром 26 марта неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома в подмосковном Железнодорожном. СК возбудил дело о покушении (ст. 30 и 105 УК), а также о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).