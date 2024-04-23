Власти Софийской области Болгарии приняли решение возобновить демонтаж памятника Советской армии, пишет Banker.bg. В 2023 году демонтаж приостановили требованию партии «Возрождение».

В связи с решением губернатора области Вьяры Тодевы с памятника будут сняты облицовочные плиты с надписями, пишет издание. В декабре прошлого года уже демонтировали основную часть монумента.

С чем связано решение о возобновлении демонтажа Banker.bg не уточняет.

Памятник Советской армии в Софии открыли в 1954 году. Он находится в центре города, на бульваре Царя-Освободителя, между Орловым мостом и Софийским университетом. Губернатор Тодева говорила, что за 70 лет его ни разу не реставрировали и на фигурах образовались «серьезные трещины».

В середине декабря 2023 года, когда памятник уже демонтировали, городской суд постановил прекратить его снос, поскольку власти не объяснили, что будет с монументом после его демонтажа.

В феврале посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала RTVI, что памятник Советской армии не находился в бедственном состоянии. «Это была бронза с прекрасной патиной, такие памятники стоят веками. Там был какой-то зазор наверху — между пяткой солдата и фундаментом, но это же не катастрофа», — сказала она.