Заявление специального представителя президента США Кита Келлога о возможности прекращения расширения НАТО в сторону российских границ фактически повторяет тезисы, которые Россия озвучивала еще в декабре 2021 года. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«То ли прочитали, то ли решили сказать о том, что они с этим согласны таким способом», — сказал сенатор.

При этом Климов отметил, что хотя заявление и прозвучало от видного американского политика, все же предпочтительнее было бы услышать более официальную точку зрения по этому вопросу.

«С этим высказыванием спорить трудно. Но это все-таки пока слова. Слов было много. Хотелось бы чего-то поконкретнее, на мой взгляд», — добавил член Совфеда.

Ранее Келлог в интервью ABC News заявил, что Вашингтон разделяет точку зрения о том, что у Москвы есть основания для беспокойства в связи с продвижением Североатлантического альянса в восточном направлении. По его словам, США предпочли бы, чтобы Украина не вступала в военно-политический блок. Он также отметил, что вопрос присоединения Киева к НАТО не стоит на повестке.

Келлог указал на то, что для вступления нового государства в состав альянса требуется единогласное согласие всех 32 стран-членов. При этом, по его информации, минимум четыре страны, входящие в НАТО, пока не выразили поддержку такой инициативе. Конкретные государства, выступающие против, спецпредставитель президента США не назвал.

Вопрос о нерасширении Североатлантического альянса является одной из проблем, на которой акцентирует внимание Россия, добавил Келлог. Он отметил, что в фокусе внимания Москвы не только Украина, но и Грузия с Молдовой. Вашингтон в свою очередь заявляет о готовности остановить продвижение НАТО к российским границам, заявил спецпредставитель американского лидера.