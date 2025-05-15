Наличие серьезной, взвешенной и глубокой договоренности между Москвой и Вашингтоном является необходимым условием для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Несмотря на отсутствие радикально новых предложений в словах президента США Дональда Трампа, его заявления дают возможность разобраться в происходящем тем, кто не понимает истинный характер происходящего, отметил сенатор. В частности, он обратил внимание на то, что западные страны рассматривают Украину как инструмент противостояния с Россией.

«До тех пор, пока действительно реальные, суверенные страны, которые непосредственно связаны с данным конфликтом, не договорятся, очень трудно ожидать каких-то позитивных результатов в обозримом будущем. И хорошо, что Трамп это говорит вслух», — сказал Климов.

Сенатор обратил внимание на то, что российская сторона не отказывается от обсуждения «украинской проблематики» и от прямых переговоров.

Ранее Климов выразил уверенность в том, что решить конфликт между Россией и Украиной не удастся «разом, за один раунд переговоров». Сенатор также отметил, что личное участие лидеров стран «не является решением всех проблем».

«Вот скажите, может ли Киев самостоятельно, в одностороннем порядке отключить незаконные антироссийские санкции? Нет, не может. Поэтому работа предстоит очень большая», — пояснил он.