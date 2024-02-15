Заморозка конфликта на Украине выгодна Киеву и Западу, но не России. Такое мнение высказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что это выгодно Западу и Украине, чтобы поднакопить силы, пополнить арсеналы, ввести в строй новые виды вооружений, а после этого опять продолжить боевые действия», — сказал сенатор.

13 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин в 2023 году якобы через посредников предлагал США заморозить боевые действия на Украине в нынешних границах, но переговоры провалились.

По утверждению агентства, встреча по этому вопросу прошла в Турции в конце прошлого года. В обсуждении якобы принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Последний, как утверждается, должен был провести переговоры с помощником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и наметить шаги для реализации плана о прекращении огня на Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти сообщения «неправдой». В Госдепартаменте США также не подтвердили, что подобные переговоры велись.

«Мы верны принципу «ничего об Украине без Украины». Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — заявили РБК в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре сравнил замороженный конфликт с вулканом, «который спит и точно проснется». Киев не может согласиться на такой сценарий, поскольку это «та же война, но без возможности ответить врагу» и «без надежды на будущее», заявил он.