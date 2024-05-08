Масштабные провокации со стороны Вооруженных сил Украины могут пройти во время празднования Дня Победы в России, допустил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру».

«Меры безопасности у нас в дни национальных праздников, особенно в святой День Победы, всегда усилены. Неонацистская логика киевского режима такова, что исключать провокаций, причем масштабных: нанесение персональных ударов, террористических актов, нельзя», — заявил Карасин.

По его словам, подтверждают вероятность провокаций со стороны Украины «недавние удары по приграничным российским территориям».

«Более того, они бьют и по более далеким областям и субъектам Российской Федерации. Поэтому исключать ничего нельзя, но я уверен, что меры безопасности будут приняты повышенные», — заключил он.

6 мая БПЛА атаковали две движущиеся «ГАЗели» и легковой автомобиль в районе села Березовка Белгородской области, которые везли сотрудников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов группы компаний (ГК) «Агро-Белогорье» на работу. В компании заявили, что в результате семь рабочих погибли, еще 15 — получили ранения разной степени тяжести. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о шести жертвах, но 8 мая уточнил, что число погибших выросло до восьми человек. По состоянию на 8 мая, в больницах региона находятся 33 пострадавших, в том числе трое детей. Четверо — в тяжелом состоянии.

Вечером 6 мая в селе Щетиновка Белгородской области беспилотник также атаковал движущийся по дороге молоковоз, в селе Отрадное — локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки — легковой автомобиль. Никто не пострадал. Кроме того, беспилотник упал в частный сектор, расположенный на окраине города Шебекино. В результате женщина получила осколочные ранения нижней конечности, ее доставили в больницу.