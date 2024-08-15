Заявление вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции Украины Ирины Верещук о планах по созданию «зоны безопасности» на территории России не имеет никакого отношения к реальности, заявил RTVI сенатор от Курганской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Это заявление не имеет никакого отношения к реальности. Просто никакого. Люди уже настолько оторвались от сегодняшней жизни — во всех этих каналах и новостях пишут, что Зеленский, более того, собирается создавать военные комендатуры на территории Курской области. Это вообще какой-то бред сумасшедшего. Какие военные комендатуры? Ну, зашли они туда временно. Как зашли — так быстро оттуда и выйдут. Не выйдут даже — вылетят!» — сказал сенатор.

По словам Верещук, украинские вооруженные силы планируют создать «зону безопасности» для того, чтобы обеспечить защиту приграничных областей Украины, прежде всего — у границ Сумской области. Она также отметила, что российские граждане, которые находятся в пределах этой зоны, попадают под защиту международного гуманитарного права, «которого Украина полностью придерживается».

Верещук также рассказала, что украинские военные планируют провести гуманитарные операции, открыть гуманитарные коридоры и предоставить международным организациям допуск в приграничную зону конфликта «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации». В настоящий момент, по ее словам, Киев занимается подготовкой и консультацией по этим вопросам.

Столкновение российских Вооруженных сил с украинскими войсками в Курской области продолжается с 6 августа. Власти объявили в регионе режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

Перед началом совещания с членами правительства 7 августа президент России Владимир Путин назвал вторжение на территорию России «масштабной провокацией» и поручил правительству оказать необходимую помощь жителям Курской области.

Заместитель руководителя Главного военно-политического управления российского Министерства обороны, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал захват стратегических объектов на территории Курской области и части Белгородской области реальной целью Киева. По его словам, операция по вторжению в Россию была одобрена со стороны НАТО.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, целью атаки на Курскую область является перенос боевых действий на территорию России, а также демонстрация западным партнерам того, что «Россия не настолько сильна, чтобы контролировать внутренние риски». Он также отметил, что Киев не планирует оккупировать российскую территорию, захватывать или разрушать социальные объекты.