Восстановление прямого авиационного сообщения между Россией и США возможно, но сроки пока неизвестны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, этот вопрос стоит на повестке с начала 2025 года.

Климов объяснил, что отсутствие прямого авиасообщения между странами негативно сказывается и на дипломатических отношениях, поскольку возникают «огромные сложности» с почтой, обменом сотрудников и подготовкой визитов.

«То есть нормальные отношения между США и Россией без прямого авиасообщения в XXI веке невозможны», — убежден Климов.

Сенатор напомнил, что авиасообщение между Россией и США продолжалось даже в годы холодной войны.

«То, что сделали при [бывшем президенте США Джо] Байдене, это, конечно, катастрофа как для нас, так и для американцев, и для мирового сообщества в том числе. В общем, дело это вполне возможное, но о сроках я бы пока умолчал», — заключил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США обсуждают вопрос восстановления прямого авиасообщения.

«Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — сказал он.

Дмитриев добавил, что Россия и США также обсуждают вопросы, которые позволят наладить культурные, туристические и религиозные обмены между двумя государствами.