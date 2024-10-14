Заявление президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения необходимо внимательно изучить. Об этом «Ленте.ру» сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это заявление надо внимательно изучить и понять, что именно Байден имеет под ним в виду. Когда это совещание, каков формат, каков уровень? Подобные предложения не надо пропускать. Надо понять серьезность и формат предлагаемого мероприятия», — сказал Карасин.

Президент США Джо Байден ранее поздравил организацию Nihon Hidankyo с получением Нобелевской премией мира и выразил готовность вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей о ядерном оружии без предварительных условий.

По его словам, никому не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. «Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям сегодняшнего мира, а именно из-за них», — отметил американский лидер.

Байден считает, что ядерные риски подрывают нормы и соглашения, которые были коллективно установлены, а также противоречат жизненно важной работе сегодняшних лауреатов Нобелевской премии.

Заявление президента США также прокомментировал в телеграм-канале зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, назвав его «очередным хамством америкосов».

«Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — написал он.