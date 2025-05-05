Президенту США Дональду Трампу хочется преподнести усилия своей администрации по конфликту на Украине как свою безусловную победу, поэтому он утверждает, что якобы не дал России «захватить всю» страну. Об этом заявил «Ленте.ру» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Так сенатор прокомментировал высказывание Трампа в интервью NBC News о том, что Россия «хочет получить всю Украину».

«Если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас, Россия хочет получить всю Украину целиком. И если бы не я, они бы продолжали», — сказал Трамп.

По словам Климова, Россия с 2014 года говорила об обеспечении безопасности и не делала заявлений о захвате каких-либо государств.

«Понимаете, он [Трамп] это не нам с вами рассказывает, он это рассказывает своим оппонентам внутри США и внутри пресловутого коллективного Запада. Я лично так к этому отношусь и предлагаю всем к этому так относиться, потому что мир же сложнее, чем дважды два четыре. Там не арифметика, там геополитика», — пояснил Климов.

Трамп в том же интервью NBC News допустил, что заключение мира между Россией и Украиной может оказаться невозможным из-за «огромной ненависти» между президентами двух стран. Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, сколько времени должно пройти прежде чем он решит выйти из мирных переговоров и что является для него «красной линией». При этом он повторил, что такой момент может наступить.

По словам Трампа, Вашингтон ближе к соглашению с одной из сторон конфликта, но не уточнил, с какой. Президент признался, что бывает близок к решению выйти из мирных переговоров, «а потом происходят позитивные вещи».