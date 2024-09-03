Очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского получить от Вашингтона разрешение на нанесение ударов вглубь России американским оружием может стать очень опасной тенденцией, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Сенатор выразил уверенность, что в ходе своего предстоящего визита в США Зеленский будет вновь пытаться получить разрешение Белого дома бить дальнобойным оружием по территории России.

«Я думаю, что американцы понимают, что Зеленский втягивает их в войну, в конфликт с нашей страной. Для него это единственный способ уцелеть. Потому что дела на фронте идут ни шатко ни валко. А время идет», — отметил Джабаров.

По мнению сенатора, украинский лидер попытается договориться не только с действующим главой Белого дома, но и с кандидатами на пост следующего президента США — демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом.

В то же время, как отметил Джабаров, если Зеленский получит разрешение на удары, то Россия не заставит США долго ждать ответные шаги. В частности, под угрозой могут оказаться американские объекты в других странах, имеющие для Вашингтона стратегическое значение, пояснил сенатор.

«Например, мы знаем, что их базы в Сирии, на Ближнем Востоке часто подвергаются атакам хуситов, атакам вооруженных групп. Но я думаю, что в преддверии выборов у американцев хватит ума не давать такое смертоносное оружие в руки Украины», — добавил сенатор.

Накануне, 2 сентября, журнал The Economist написал, что у Зеленского остался «последний шанс» договориться с Джо Байденом об ударах по России дальнобойным американским оружием прежде, чем действующий лидер США покинет свой пост в связи с президентскими выборами в ноябре.

По данным издания, Зеленский будет предпринимать попытки договориться с Байденом уже на следующей неделе во время поездки в США, где 10 сентября начнется 79-ая сессия Генассамблеи ООН.

В конце августа в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал отменить ограничения на использование западного оружия и выделить Украине средства ПВО. Он также пообещал «активно давить на страны ЕС», чтобы добиться выполнения обещаний по поставкам ПВО, так как «одно дело — обещать, а другое — выполнить обещания без задержек».