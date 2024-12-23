Для встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пока нет импульсов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В частности, по мнению сенатора, у Трампа пока нет конкретных инициатив по завершению конфликта на Украине, которые он был бы готов предложить Путину. Джабаров считает, что будущий американский лидер еще не знает, куда ему двигаться дальше в этом вопросе.

«Все эти заявления носят какой-то половинчатый характер. Цель понятна — прекратить войну. Как этого добиться, мне кажется, он [Трамп] не совсем понимает. А высказывания нашего президента на прямой линии и везде, где он давал интервью в последнее время, очень четкие, очень конкретные: мы требуем гарантий безопасности от Украины. Не прекращение огня, не перемирие, а прекращение войны на тех условиях, которые устроят Российскую Федерацию», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что Москва готова идти на компромиссы, но они не должны идти в ущерб национальным интересам России.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, которая состоялась 19 декабря, Владимир Путин сказал, что готов к очным контактам и встрече с Дональдом Трампом, однако отметил, что не знает, когда это может произойти. При этом, по словам российского лидера, ему будет о чем поговорить с американским коллегой.

В свою очередь Трамп на фестивале Turning Point’s AmericaFest 22 декабря заявил, что ждет в ближайшем будущем встречи с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но этого события придется подождать.