Решение армянских властей запретить трансляцию передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» является нарушением свободы слова. Об этом NEWS.ru заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, большинство граждан Армении знают русский язык и привыкли слушать и смотреть программы российского телевидения.

«Со стороны властей Армении было уже несколько попыток прекратить вещание российских телеканалов и радиостанций на территории республики. При этом значительная часть населения Армении знает русский язык, люди привыкли смотреть и слушать российские каналы и радиостанции. Поэтому запреты даже отдельных программ будут реальным нарушением декларированной свободы слова и свободы распространения информации», — пояснил он.

Пресс-служба Телевизинной и радиовещательной сети Армении ранее сообщила, что в стране заблокировали трансляцию авторских программ российского телеведущего Владимира Соловьева. Такое решение было принято из-за «постоянных» нарушений статей 5 и 6 соглашения между правительствами Армении и России о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций. Эти нарушения фиксировала Комиссия по телевидению и радио, сказано в сообщении пресс-службы.

Статьи 5 и 6 предусматривают, что между сторонами исключены вмешательство во внутриполитическую жизнь и программы оскорбительного содержания в отношении народов двух стран.

Об отключении российских каналов в Армении еще в сентябре 2023 года гооврила лидер от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян. По ее словам, контент российских телеканалов носит антиармянский характер и «угрожает безопасности государства».