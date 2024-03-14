Защита нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса намерена обжаловать приговор окружного суда Амстердама, связанный с запросом Нидерландов на экстрадицию спортсмена из ОАЭ. Об этом заявили в пресс-службе московского ФК «Спартак».

Как сообщили в пресс-службе, адвокаты и менеджер Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, которого задержали в ОАЭ.

«Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста», — добавили в пресс-службе (цитата по NEWS.ru).

29 февраля Промеса задержали в аэропорту ОАЭ, откуда он вместе с другими игроками «Спартака» планировал вылететь в Россию после командных сборов. Спортивный журналист Иван Карпов отмечал, что Квинси попал в аварию в ОАЭ и сбежал, «думал, что никто ни о чем не узнает».

Позже стало известно, что Промес задержан в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры. Амстердам требует экстрадиции футболиста на родину, где ему грозит в общей сложности до 7,5 лет лишения свободы по двум разным делам.

14 февраля окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Сам футболист не присутствовал на заседании, позже его объявили в международный розыск.

Адвокаты Промеса заявили, что он «всегда отрицал причастность к фактам, изложенным судом» в деле о наркотрафике, и подали от имени футболиста апелляцию на решение амстердамского суда.

До этого, в июне 2023 года, суд в Амстердаме приговорил Промеса к 1,5 годам тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел летом 2020 года, Промес тогда нанес двоюродному брату удар ножом в ногу. Агентство AFP передавало, что Промес обвинил брата в причастности к краже украшения у тети.

​​​​​Промес вернулся в московский «Спартак» в 2021 году (до этого он оказался в «Спартаке» в 2014 году). В мае 2023 года он стал лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов России.