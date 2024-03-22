В США и ООН отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, жертвами которого стали, по предварительным данным, стали 40 человек, еще более сотни пострадали.

В Белом доме выразили соболезнования пострадавшим, заявив, что не видят признаков причастности Украины к произошедшему. В ООН заявили, что скорбят из-за гибели людей и следят за ситуацией.

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге назвал кадры из России «просто ужасными», отметив, что на них «тяжело смотреть».

«Наши мысли с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой. Есть мамы и папы, братья и сестры, сыновья и дочери, которые еще не получили новостей. Это будет тяжелый день», — сказал Кирби (цитата по Associated Press).

Кирби в ходе брифинга спросили, знали ли США заранее о готовящемся нападении, учитывая, что американское посольство в Москве еще в начале марта предупреждало о возможных планах экстремистов атаковать большие скопления людей в российской столице.

Посольство США в Москве вечером 7 марта заявило, что в диппредставительстве следят за «сообщениями о готовящихся планах экстремистов атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты». В этой связи гражданам США рекомендовалось в течение следующих 48 часов избегать больших собраний.

«Я не в курсе того, что нам было заблаговременно известно об этом ужасном нападении», — сказал Кирби, отметив, что не думает, что предупреждение посольства было связано с этой конкретной атакой.

По словам Кирби, в США также не видят «никаких признаков того, что к стрельбе были причастны Украина или украинцы».

Представитель МИД России Мария Захарова после заявления американской стороны задалась вопросом о том, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности».

«Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — отметила Захарова, добавив, что всех причастных установят компетентные органы.

В ООН заявили, что скорбят в связи с гибелью людей в «Крокус Сити Холле» и следят за ситуацией.

«Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией. <…> Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации», — заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Следственный комитет России после нападения на «Крокус Сити Холл» возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). В ФСБ сообщили, что, по предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 пострадали.