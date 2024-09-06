Крушение истребителя F-16 на Украине вызвало у западных чиновников вопросы о целесообразности решения Киева задействовать самолеты в бою спустя всего несколько недель после их получения, пишет The Wall Street Journal.

«Теперь западные чиновники обсуждают целесообразность решения Украины задействовать новые самолеты в боевых действиях всего через несколько недель после их прибытия в страну и отправить на службу пилотов, имевших ограниченный налет часов на передовом американском самолете», — пишет газета.

По данным WSJ, пока нет планов по корректировке программы подготовки украинских пилотов, однако «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события», — сказал один из высокопоставленных представителей министерства обороны.

Источник в Пентагоне рассказал изданию, что перед крушением истребителя представители датского правительства выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов летать самостоятельно.

«Украинские пилоты имели многолетний боевой опыт на своих старых советских самолетах, но некоторые из них с трудом научились управлять усовершенствованным F-16, особенно потому, что учебные пособия были на английском языке, и не все пилоты имели достаточные навыки английского языка. Некоторые пилоты, которые начали курс в Дании, провалили программу», — сказал западный чиновник.

WSJ отмечает, что погибший украинский пилот Алексей Мес с позывным Moonfish («Рыба-Луна») не был из тех, кто вызывал беспокойство у инструкторов. Он был в группе пилотов, которые прошли ускоренный курс обучения на датской военной авиабазе в Скридструпе. По словам высокопоставленного американского чиновника, пилоты сосредоточились на противовоздушной обороне, а не на изучении всех миссий, которые способен выполнять многоцелевой самолет.

Газета пояснила, что пилоты-новички F-16 обычно проходят более полный курс, а затем тренируются со своим подразделением до года, прежде чем они вступят в бой. Однако украинские пилоты, которые летали на F-16 максимум год, были отправлены прямо на опасное и сложное поле боя, добавила WSJ.

Крушение F-16

26 августа Украина потеряла первый поставленный американский истребитель F-16. В Генштабе заявили, что военные применили F-16 «при отражении ракетного удара со стороны России». Воздушные силы ВСУ подчеркнули, что погибший пилот Алексей Месь «ценой собственной жизни» отражал атаку, выполняя боевое задание.

Газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на западного чиновника, что F-16 могли случайно сбить ракетой комплекса ЗРК Patriot сами украинские военные. Не исключается также версия механических неисправностей и ошибки пилота, уточнило издание.

30 августа президент Владимир Зеленский отправил в отставку командующего авиацией ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука. В своем обращении украинский лидер пояснил, что «сейчас время выводов». По его словам, необходимо «усиливаться» на «командном уровне» и «беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов».

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров пояснил, что увольнение Олещука не связано с крушением F-16.