Увольнение командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука не связано с крушением переданного Киеву американского истребителя F-16, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса… На данном этапе я бы не стал их связывать», — пояснил Умеров в интервью CNN.

Украинский министр назвал «прискорбной» смерть пилота Алексея Меся, который погиб в результате крушения F-16. По его словам, Киев расследует произошедшее. «Мы также дали доступ нашим партнерам, поэтому они также анализируют и расследуют вместе с нами», — добавил Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Это произошло на следующий день после того, как украинские военные подтвердили сообщения СМИ о крушении ранее переданного Киеву истребителя F-16 и гибели его пилота.

В своем обращении Зеленский пояснил, что «сейчас время выводов». По его словам, необходимо «усиливаться» на «командном уровне» и «беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов».

Причину увольнения Олещука президент Украины не называл. Сам экс-командующий Воздушных сил ВСУ, комментируя свое увольнение, процитировал экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — написал Олещук в телеграм-канале.

Николай Олещук занимал пост командующего Воздушных сил ВСУ с августа 2021 года. Исполняющим обязанности на эту должность назначили главу воздушного командования «Центр» Анатолия Кривоножко, сообщило агентство «РБК-Украина».

Крушение F-16

Украина потеряла первый поставленный американский истребитель F-16 в понедельник, 26 августа. В Генштабе заявили, что украинские войска применили F-16 «при отражении ракетного удара со стороны России». Воздушные силы ВСУ подчеркнули, что погибший пилот Алексей Месь «ценой собственной жизни» отражал атаку, выполняя боевое задание.

Газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на западного чиновника, что F-16 могли случайно сбить ракетой комплекса ЗРК Patriot сами украинские военные. Не исключается также версия механических неисправностей и ошибки пилота, уточнило издание.