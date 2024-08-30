На Украине 26 августа потерпел крушение истребитель F-16, пилот погиб. Первая партия этих самолетов, которые Киев долго просил у Запада, поступила в страну меньше месяца назад — в конце июля. По одной из версий, F-16 по ошибке мог быть сбит «дружественным огнем». Что известно о причинах катастрофы и как на потерю истребителя отреагировали на Западе — в материале RTVI.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа подтвердил получение первых F-16 и сообщил, что ВСУ уже начали их применять. Число полученных Киевом самолетов официально не раскрывается. The Times писала о шести истребителях, The Economist — о десяти.

В ночь на 26 августа F-16 применялись для отражения массированной атаки, сообщал Зеленский. О потере одного из самолетов он не говорил. Спустя два дня, 28 августа, депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщил в соцсетях о гибели пилота Алексея Меся. Он уточнил, что летчик погиб 26 августа при выполнении боевого задания, но подробностей не привел.

Месь был известен на Украине как один из пилотов, проходивших обучение на F-16 за рубежом, но о том, что в день гибели он был за штурвалом именно этого самолета, Полищук не говорил. Позже депутат удалил свой пост.

Генштаб Украины подтвердил потерю первого F-16 к вечеру 29 августа, когда об этом написали западные СМИ. Воздушные силы ВСУ в свою очередь подтвердили гибель Меся.

Лицо кампании по получению F-16: что известно о погибшем пилоте

Пилот Алексей Месь с позывным Moonfish («Рыба-Луна») был лицом украинской кампании по получению истребителей F-16 вместе пилотом Андреем Пильщиковым (позывной «Джус»). Военные летали в США и встречались с американскими чиновниками, чтобы убедить их разрешить передачу истребителей ВСУ, пишет ТСН. Пильщиков погиб в августе 2023 года в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

Группа украинских летчиков начала обучение на F-16 прошлой осенью в ускоренном режиме. У них было только шесть месяцев, тогда так полная подготовка может занимать годы, отмечает CNN. До того как пересесть на F-16, Месь был командиром эскадрильи истребителей МиГ-29. Приказом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского ему посмертно присвоено воинское звание полковника. Месю было 30 лет.

CNN и The Washington Post (WP) называют гибель Меся серьезным ударом для Украины, поскольку он был одним из немногих пилотов, обученных летать на F-16. Как пишет WP, их было всего шесть человек. Из-за нехватки летчиков, способных управлять этими истребителями, смерть пилота нанесет даже больший урон, чем потеря самолета, пишет Telegraph.

«Когда я встретился с украинскими пилотами Джусом и Мунфишем, у меня было нехорошее предчувствие, что они не доживут до конца войны. <…> Они сражались изо всех сил за Украину и F16», — написал в соцсети Х бывший американский конгрессмен Адам Кинзингер.

Версии причин катастрофы

Телеграм-канал Shot писал со ссылкой на источник, что F-16 мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области 26 августа. Источник The Wall Street Journal (WSJ) утверждал, что инцидент произошел «во время массированного удара» российских сил, но истребитель не был сбит.

Согласно заявлению Генштаба Украины, F-16 применялся «при отражении ракетного удара со стороны России».

«Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — говорится в сообщении.

Украинские ВС сообщили. что пилот F-16 «ценой собственной жизни» отражал атаку, выполняя боевое задание.

Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны Украины. Представитель Пентагона сообщил Reuters, что катастрофа, «по всей видимости не была результатом обстрела» со стороны России. В числе возможных причин крушения F-16 он назвал ошибку пилота и механическую неисправность.

Также рассматривается вероятность поражении истребителя «дружественным огнем», сообщил источник The Financial Times (FT).

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, известная критикой военного руководства Украины, настаивает на версии, что F-16 был сбит по ошибке зенитно-ракетной системой (ЗРК) Patriot.

Безуглая сослалась на имеющуюся у нее информацию о том, что катастрофа произошла «из-за дискоординации между подразделениями». По словам нардепа, в докладах говорится, что пилот «не справился с управлением». Безуглая утверждает, что это «по меньшей мере третий случай», когда украинский самолет с пилотом был сбит «собственной ПВО».

«Два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на россиян», — заявила нардеп.

Бывший спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в ответ на заявление Безуглой призвал написать на нее заявление в Государственное бюро расследований (ГБР). «Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ [Служба безопасности Украины] — здесь, наверное, и для вас есть работа!», — написал Игнат.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук назвал Безуглую «инструментом дискредитации высшего военного руководства» Украины. Он заявил, что информация об инцидентах, подобных крушению F-16, не может «выдаваться мгновенно в публичное пространство» и «детализироваться для медиа».

По словам Олещука, высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Он пообещал провести тщательное расследование причин крушения F-16, отметив, что к нему уже присоединились США. Вашингтон получил «предварительный отчет» о случившемся, добавил Олещук.

«Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! <…> Уверяю, что уже проводится детальный анализ, идет расследование. Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано!» — заявил командующий украинскими ВВС.

Версия Безуглой «имеет право на жизнь», считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он предположил в разговоре с Инфо24, что крушение F-16 могло произойти как в воздухе, так и на земле «при попытке взлететь, когда под ударами ВС РФ были украинские аэродромы». Случившееся свидетельствует о «неразберихе» в ВСУ, добавил Дандыкин.

«Вполне вероятно, что здесь и наши военные поработали во время ударов, но как бы там ни было, Украина потеряла F-16 и одного из самых опытных летчиков», — отметил эксперт.

По данным источника CNN, к расследованию причин катастрофы будут привлечены международные эксперты. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила на брифинге 29 августа, что США не привлечены к расследованию, поскольку Киев не обращался с таким запросом. Она не ответила на вопрос, действительно ли F-16 мог быть сбит из ЗРК Patriot, отметив, что комментировать связанные с крушением вопросы должна украинская сторона.