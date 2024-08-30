Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил страны Николая Олещука. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В документе о причинах такого решения ничего не сообщается.

Указ был подписан на следующий день после того, как украинские военные подтвердили сообщения СМИ о крушении ранее переданного Киеву истребителя F-16 и гибели его пилота. Как следует из публикаций, самолет разбился не в результате его поражения российскими войсками. Ведется расследование причин катастрофы. Крушение американского истребителя, впервые поступившего на вооружение Украины около месяца назад, вызвало большой резонанс в украинском обществе.

Позднее, в вечернем видеообращении к нации, Зеленский подтвердил, что снял Олещука с должности. Он выразил благодарность всем военнослужащим Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что необходимо «усиливаться» на «командном уровне» и «беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов».

«Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата», — сказал он.

Исполняющим обязанности командующего ВС ВСУ назначен глава воздушного командования «Центр» Анатолий Кривоножко, сообщило агентство «РБК Украина».

О том, что один из переданных Киеву американских истребителей F-16 разбился 29 августа сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой Генштаб ВСУ. Высказывалась версия, что причиной крушения самолета стала ошибка летчика.

Однако депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что, по данным ее источников, F-16 был сбит дружественным огнем из установки Patriot, и обвинила ВС ВСУ в замалчивании происшествия. Олещук ответил, что детали крушения выясняются и сослался на секретность в условиях войны.