Администрация президента США Дональда Трампа хочет остановить военный конфликт на Украине, чтобы сосредоточиться на Китае и ослабить альянс Москвы и Пекина. Такое мнение в беседе с RTVI высказал главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя приостановку военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

«Недавняя встреча в Белом доме показала, что Трамп и [вице-президент США Джей Ди] Вэнс не очень впечатлены [президентом Украины Владимиром] Зеленским и не склонны осыпать его военной помощью, как предыдущая администрация. Администрация Трампа, возможно, хочет остановить ***** [военный конфликт] и сосредоточиться на Китае как на большей угрозе геополитическим амбициям США, чем Россия», — считает американский эксперт.

По мнению Кузмарова, ссора между лидерами США и Украины в Белом доме 28 февраля привела к ухудшению отношений между США и Украиной. Многие среди американской общественности также недовольны всей той помощью, которая пошла на Украину, и рады, что Трамп противостоит Зеленскому, добавил он.

«Сейчас у США и России есть возможность сблизиться. Трамп и его окружение признают, что Россия намного богаче природными ресурсами, чем Украина, и что американские компании выиграют от расширения торговых отношений с Россией. Кроме того, США хотят ослабить российско-китайский альянс, который сложился и грозит открыть эпоху многополярности», — добавил главред журнала Covert Action в разговоре с RTVI.

Кузмаров предположил, что на этом фоне есть вероятность ослабления или даже снятия санкций с России.

«[Президент России Владимир] Путин, вероятно, потребует отмены санкций в качестве предварительного условия для мирного соглашения, который положит конец конфликту на Украине», — заключил эксперт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что нормализация двусторонних отношений Москвы и Вашингтона предполагает снятие санкций. Также он сказал журналистам, что приостановка военной помощи со стороны США может сподвигнуть Украину к мирному процессу.

28 февраля Трамп и Вэнс встретились с Зеленским в Белом доме. Предполагалось, что по итогам переговоров США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых. Однако во время встречи, которая проходила в присутствии журналистов, американский и украинский лидеры поссорились. Зеленский покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

Спустя 5 дней американские власти объявили о том, что приостанавливают поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева содействовать заключению мирного соглашения. Как долго продлится эта пауза, неизвестно.