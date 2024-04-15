Во время атаки на Израиль со стороны Ирана и Йемена американские военные уничтожили более 80 дронов и не меньше шести баллистических ракет, говорится в Х Центрального командования США (CENTCOM).

«В это число входят баллистическая ракета на ее пусковой установке и семь БПЛА, уничтоженные на земле в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами», — рассказали в CENTCOM.

Также американские военные отметили, что США готовы помогать Израилю и дальше защищаться от «опасных действий Ирана».

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет. Их сбили силы ЦАХАЛ при поддержке военных с американских баз и ПВО Иордании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что по стране было запущено 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также 170 БПЛА. The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников писала, что в общем число запущенных Ираном дронов оценивается более чем в 300.

Как отмечали израильские СМИ, 99% снарядов были перехвачены. В Армии Израиля сообщили о незначительном ущербе южной авиабазе «Неватим».

Sky News сообщила, что в результате атаки на Израиль никто не погиб. За медицинской помощью обратился 31 человек, уточнили в пресс-службе израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» (МДА). По ее данным, серьезное ранение получила семилетняя девочка из бедуинской деревни недалеко от Арада. Замдиректора медцентра, куда ее доставили, сообщил, что пострадавшая находится в реанимации, и врачи борются за ее жизнь.