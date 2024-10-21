В американском городе Хьюстон (штат Техас) вертолет врезался в радиовышку, сообщила городская пожарная служба в Х. Associated Press (AP) уточнило, что крушение потерпело частное судно R44 — в результате погибли четыре человека, в том числе один ребенок.

По предварительным данным, вертолет врезался в вышку около 19:54 по местному времени (3:54 мск). Это произошло после того, как судно вылетело из аэродрома Эллингтон-Филд, находящегося примерно в 24 км от места крушения. После столкновения прогремел взрыв и начался пожар.

Все жертвы находились на борту судна — пострадавших на земле нет, рассказали ABC News в полиции. Кроме вышки никакие жилые дома и строения не пострадали. Огонь, возникший в результате крушения, охватил два-три квартала, пожарным удалось его потушить.

10 октября учебно-тренировочный самолет Як-130 потерпел крушение на границе между Калмыкией и Волгоградской областью. По данным телеграм-каналов, судно летело на аэродром в Волгоградской области, но упало в 40 км от Элисты. Предварительной версией причин крушения стал отказ техники.

Пилот катапультировался, его госпитализировали с травмами в волгоградский госпиталь.