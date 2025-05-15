Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским, находящаяся в Стамбуле для переговоров по Украине вечером 15 мая проводит встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в комплексе Долмабахче. Об этом сообщает РИА Новости. Фотографии со встречи также опубликовало турецкое внешнеполитическое ведомство.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле не будет в силу логистики. По информации «Интерфакс» они могут состояться в пятницу, 16 мая.

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной еще днем. Помимо Мединского в переговорную группу входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.

Днем 15 мая президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. По ее итогам украинский лидер выступил с пресс-конференцией, на которой объявил, что он направит в Стамбул делегацию во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым для участия в переговорах с Россией.

«Из уважения к президенту [США Дональду] Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту [Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, все же, желая продемонстрировать, попробовать достичь хотя бы <…> первых шагов по деэскалации, первых шагов к окончанию войны, а именно — прекращения огня, я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всю», — сказал он.

Украинский лидер также сообщил, что делегация останется в Стамбуле до 16 мая. Помимо встречи с представителями России, ее участники также планируют встретиться с американской стороной.

«Мы договорились с президентом Эрдоганом, что наша группа, турецкая группа будут присутствовать. Обязательно проведем встречи с американскими, турецкими группами. Такая встреча будет», — заявил Зеленский.

В то же время президент Украины отметил, что ему «нечего делать» в Стамбуле, так как там не будет присутствовать российский лидер.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, в свою очередь, сообщил о готовности к обсуждениям и «возобновлению хода стамбульских переговоров». Он также выступил с коротким заявлением перед прессой в Стамбуле и сообщил, что Россия рассматривает прямые переговоры с Украиной как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

По словам Мединского, задача прямых переговоров — «рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта». Помощник президента добавил, что делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для переговоров с Украиной.

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией только вечером 15 мая. В нее помимо Умерова вошли замминистра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы ГУР Вадим Скибицкий, замглавы СБУ Александр Погляд, а также другие представители спецслужб и военные.