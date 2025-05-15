Украина направит в Стамбул делегацию во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым для участия в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, трансляция которого велась в YouTube офисом украинского лидера.

«Из уважения к президенту [США Дональду] Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту [Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, все же, желая продемонстрировать, попробовать достичь хотя бы <…> первых шагов по деэскалации, первых шагов к окончанию войны, а именно — прекращения огня, я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всю», — сказал он.

Зеленский отметил, что делегация будет присутствовать на переговорах в усеченном составе, так как в нее не вошли руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк и руководитель украинского Генштаба Андрей Гнатов. По словам Зеленского, главным вопросом на грядущих переговорах украинская сторона видит прекращение огня.

Украинский лидер также сообщил, что делегация останется в Стамбуле до 16 мая. Помимо встречи с представителями России, ее участники также планируют встретиться с американской стороной.

«Мы договорились с президентом Эрдоганом, что наша группа, турецкая группа будут присутствовать. Обязательно проведем встречи с американскими, турецкими группами. Такая встреча будет», — заявил Зеленский.

В то же время президент Украины отметил, что ему «нечего делать» в Стамбуле, так как там не будет присутствовать российский лидер.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, в свою очередь, заявил о готовности к обсуждениям и «возобновлению хода стамбульских переговоров».

«Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению. У на рабочий настрой. Здесь присутствует в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств», — сказал он в разговоре с журналистом телеканала «Россия 24».

Мединский также переадресовал вопрос о задержке украинской делегации ее участникам и предположил, что они находятся в Анкаре.

Позднее Мединский выступил с коротким заявлением перед прессой в Стамбуле и сообщил, что Россия рассматривает прямые переговоры с Украиной как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. По его словам, задача прямых переговоров — «рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта». Помощник президента добавил, что делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для переговоров с Украиной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не ждет прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта до того, как он лично встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдет до нашей личной встречи. А встречаться придется — потому что слишком много людей погибает», — сказал он.

Американский лидер также признался, что «не разочарован» составом делегации, которую Россия направила в Стамбул.