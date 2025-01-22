Сбербанк начал массовую «оптимизацию кадров» в своем IT-подразделении Ecom.tech, куда входят разработчики сервисов «Купер», «Мегамаркет», «Сберлогистика» и «Самокат». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников Ecom.tech, которые попали под сокращение, и на источники в рекрутинговых агентствах. Также о сокращениях писали портал CNews и телеграм-канал «Профсоюз работников IT».

По словам собеседников «Ведомостей», HR-специалисты называют официальной причиной увольнений «оптимизацию ресурсов» и сокращение расходов. Сотрудникам предлагают увольняться по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов в зависимости от должности. Из 8 тыс. IT-специалистов в Ecom.tech хотят «оптимизировать» около 20%, заявил изданию неназванный руководящий работник в «Купере».

Руководитель ИТ-рекрутинговой компании со ссылкой на источник в топ-менеджменте Ecom.tech утверждает, что «оптимизировать» планируется до 50% персонала. Он связал это с приостановкой инвестиций «Сбера» в Ecom.tech.

«Оптимизация» и ее причины

О готовящихся изменениях в IT-подразделениях Сбербанка стало известно еще осенью, рассказал «Ведомостям» руководитель еще одной рекрутинговой компании. В Новый год сотрудники «Купера» получили письмо от гендиректора Анастасии Кудрявцевой, в котором говорилось, что компанию ждет «непростой год» и планируются некие «изменения», пишет издание.

В середине января сотрудникам сервиса начали предлагать увольнение по соглашению сторон с выплатой трех окладов. Перед Новым годом «оптимизация» прошла в контакт-центре «Купера», а затем началась и в IT-подразделениях, рассказал один из сотрудников.

Под сокращение, которое пройдет в несколько этапов, могут попасть до 500 сотрудников «Купера», включая тимлидов, говорят источники газеты. По их словам, часть руководителей «Купера» ушли по собственному желанию, отказавшись увольнять подчиненных.

В «Мегамаркете» увольнения тоже начались в конце 2024 года, утверждают бывшие сотрудники, объясняя это убытками маркетплейса. По их оценке, уволено уже 20-25% IT-специалистов «Мегамаркета». Представитель сервиса отказался от комментариев. В «Самокате» не подтвердили информацию о массовых увольнениях в сервисе. В «Сбере», «Купере» и «Сберлогистике» не ответили на запросы «Ведомостей».

Телеграм-канал «Профсоюз работников IT» в начале декабря писал, что Сбербанк с нового года прекратит сотрудничество по нескольким проектов с аутсорсинговыми и дочерними компаниями из-за сокращения бюджета. Утверждалось, что это может затронуть «несколько сотен» сотрудников компаний «Ай-Теко», «Техно Диасофт», «ИТ Мастерс», SNAP IT, IBS и «Работа.ру».

По словам источника CNews в «Сбертехе», сотрудникам объяснили, что «оптимизация» пройдет в «не приносящих прибыль местах» по «приказу сверху». Аутсорсинговые компании узнали о непродлении договоров «за пару недель» до сроков их подписания, но сотрудники «узнали одним днем, что у них больше нет проекта», утверждает собеседник издания.

В середине января портал 47news сообщил о планах «Газпрома» почти вдвое сократить численность сотрудников центрального аппарата — с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек. Издание ссылалось на письмо зампредседателя правления корпорации Елены Илюхиной главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Официальный представитель компании Сергей Куприянов подтвердил подлинность документа, но комментировать информацию не стал.