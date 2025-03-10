Премьер-министр Великобритании Кир Стармер почувствовал себя «уязвленным» после вопроса президента США Дональда Трампа о том, способны ли британские граждане самостоятельно противостоять России. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Стармер был уязвлен “провокационным вопросом” американского президента в ходе совместной пресс-конференции о “способности британской нации противостоять русским в одиночку”», — говорится в официальной публикации на сайте СВР.

Представители службы также отметили, что поступающая информация говорит о том, что британские власти считают угрозой своим интересам прогресс во взаимодействии Москвы и Вашингтона в вопросе разрешения конфликта на Украине.

В частности, отмечают в российской разведке, британская сторона беспокоится о возможном провале стратегии «сдерживания» России, «центральное место в которой занимает контроль над Украиной». Как пишет пресс-бюро службы, в случае утраты этого влияния, может потерпеть неудачу план Великобритании по «созданию в Европе русофобского “пояса государств-лимитрофов” и организации морской “блокады”» России.

«В Лондоне крайне раздражены тем, что Дональд Трамп “ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам”», — сообщили в СВР.

Представители службы также заявили, что после визита Трампа в британской администрации «сделали выводы о том, что “верные друзья” де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности».

В сложившихся обстоятельствах Лондон счел «неотложным приоритетом» действия, направленные на срыв «миротворческих» усилий, который предпринимает администрация Трампа по украинскому вопросу, заявили в пресс-бюро СВР.

«Перед СМИ и “профильными” НПО поставлена задача демонизировать Трампа, представляя его как “человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля”», — отмечается в тексте публикации.

В то же время, пишет пресс-бюро службы, «кабинет Стармера из кожи вон лезет» с целью укрепления властей Украины на фоне интенсификации давления с американской стороны.

В частности, в СВР обратили внимание на заявления властей Великобритании об отправке ракет, военных и авиации на Украину, вопреки возможному ущербу экономике своей страны, «находящейся в глубоком кризисе».

«Тем не менее, в кулуарах британские политики признают, что все эти намерения могут оказаться «шумом из ничего», поскольку без сохранения американской поддержки они нереализуемы», — добавили представители российской разведки.

Пресс-бюро СВР также заявило, что Великобритания в текущей ситуации «как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного “поджигателя” глобального конфликта», а сами граждане страны «рассчитывают отсидеться у себя на острове».

«Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет», — заключили в СВР.

Ранее Кир Стармер заявил в своем выступлении перед британским парламентом, что Европа продолжит военную поддержку Украины после того, как в стране будет установлен мир. Он добавил, что Великобритания выступает за отправку своих военных и самолетов для укрепления обороны страны. Стармер также отметил, что американская сторона жизненно важна для установления мира.