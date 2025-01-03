Решение о снижении возраста призыва по мобилизации на Украине подготовлено и будет принято в ближайшее время. Об этом передает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«На днях Вашингтон потребовал от «президента» Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении СВР.

Из-за этого, как отмечает служба, «граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев».

Такое решение будет принято, так как «в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта», отмечают в СВР.

Также в пресс-релизе службы говорится о поступлении информации, согласно которой «в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил».

«Не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности», — добавили в пресс-бюро.

В ноябре украинская Генпрокуратура сообщала, что с начала боевых действий в 2022 году завели более 95 тыс. уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части, что составляет десятую часть всей украинской армии.