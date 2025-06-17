В Ростовской области арестован 64-летний мужчина, обвиняемый в избиении матери. Женщина 84-х лет скончалась от полученных травм.

Инцидент произошел 10 июня в квартире, где проживали мать и сын. Сотрудники ростовского управления Следственного комитета России установили, что мужчина бил женщину по голове и телу. Она умерла по прошествии двух дней.

На допросе мужчина рассказал детали случившегося. Он сообщил, что поссорился с матерью, ему надоело ухаживать за ней. В состоянии агрессии он бросился на женщину с кулаками. Мужчина рассказал следователям, что спустя несколько дней нашел мать мертвой.

«В ходе возникшего конфликта он избил женщину, а через несколько дней обнаружил ее без признаков жизни», — заявила пресс-служба регионального управления СК России.

Задержанному предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (часть 4, статья 111 УК РФ).

Также 17 июня стало известно о жестоком убийстве в Новосибирске — житель Заельцовского района зарезал 69-летнюю знакомую во время совместного распития алкоголя в квартире. Преступник расчленил женщину и по частям выбросил тело в мусор.