В Тамбовской области госпитализировали семерых детей, которые ехали в Джанкой поездом Москва-Симферополь. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства вечером 27 декабря выехали на станцию Мичуринск-Уральский в городе Мичуринске «после поступления экстренного донесения». У некоторых детей было недомогание и повышенная температура.

«После осмотра было принято решение 7 детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь», — сообщили в Роспотребнадзоре.

У заболевших детей выявили вирус гриппа А, их состояние удовлетворительное. За детьми, которые остались в поезде, установлено «пристальное медицинское наблюдение», добавили в ведомстве.

Дети ехали в Джанкой в составе организованной группы поездом №162 «Таврия», уточняется в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). У них были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. Всего в группе было 250 детей и 45 сопровождающих. По данным ЮВЖД, в больницу на обследование направили 10 детей. Такое же число называют телеграм-каналы Mash и Shot.

21 декабря в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка из ЛНР, которая возвращалась с отдыха в тюменском лагере в составе группы из 125 детей. У других детей позже повысилась температура, их сняли с поезда в Балашове Саратовской области и госпитализировали в инфекционную больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней. 25 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в больнице остаются 102 ребенка. У 49 из них подтвердился грипп, у 36 детей — ОРВИ.