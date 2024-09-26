В Узбекистане резко отреагировали на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва требует от Ташкента разъяснений по конфликту между учительницей русского языка и ее учеником в одной из школ республиканской столицы.

Речь шла о видео, снятом в ташкентской школе № 188. Шестиклассник из русскоязычного класса попросил педагога вести урок по-русски, а не по-узбекски, после чего учительница обозвала его ослом и побила, порвав одежду.

«К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности — принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком», — заявила Захарова.

В ответ заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер проправительственной партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров посоветовал представителю МИД России «заняться собственными проблемами, которых предостаточно», а не «беспокоиться о внутренних делах» другой страны.

«Право ребенка нарушено в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры будут приняты на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана!» — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

В пресс-службе МИД Узбекистана подчеркнули, что «вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются исключительной прерогативой внутренней политики государства и не приемлют вмешательства».

«Нет никаких оснований для озабоченности относительно положения других национальностей, проживающих в Узбекистане. <…> МИД Узбекистана выражает надежду на объективность, непредвзятость и сохранение уважения при обсуждении вопросов, связанных с соблюдением требований законодательства о государственном языке в нашей стране», — говорится в заявлении ведомства.

Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа назвал поведение учительницы неприемлемым, вызывающим «всеобъемлющее и глубокое отторжение». Он выразил уверенность в том, что «инцидент получит правовую оценку, и виновные понесут наказание по всей строгости закона».

Однако, подчеркнул глава вуза, «Узбекистан — независимое суверенное государство, и не приемлет вмешательства в свои внутренние дела, — это моя реакция на высказанные слова Марии Захаровой, пресс- секретаря МИД России».

Вице-спикер парламента Узбекистана Акмаль Саидов назвал инцидент в ташкентской школе «чрезвычайной ситуацией» и заверил, что в республике «никогда не было проблем с обучением на русском языке».

«У нас около десяти тысяч школ. Из них тысячи школ полностью с русским языком обучения. Тысячи школ, где на двух языках ведется занятие: и на русском, и на узбекском. Я оканчивал русскую школу, где три класса было с узбекским, один класс был с русским. Поэтому и по сей день по количеству преподавания после узбекского русский занимает первое место», — заявил парламентарий.

Республиканские СМИ сообщают, что учительница, избившая шестиклассника на уроке, на следующий день устроила драку в другой школе, где учится ее собственная дочь. Женщина напала на коллегу-педагога и побила ее, а потом на глазах у школьников устроила скандал с прибывшими сотрудниками правоохранительных органов. Преподавательницу задержали, приговорили к семи суткам административного ареста и оштрафовали на 3,4 млн сумов (порядка $265).

Уполномоченный по защите прав ребенка в Узбекистане Сурайё Рахмонова заявила, что взяла расследование инцидента в школе №188 под контроль. По словам омбудсмена, побившая мальчика учительница была принята на работу на испытательный срок, и этот инцидент произошел в первый же ее рабочий день. Правозащитница встретилась с матерью пострадавшего школьника и узнала у нее все детали случившегося.