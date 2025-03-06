В Татарстане задержан глава поселка городского типа Камские Поляны Ринат Салахутдинов по подозрению в получении взятки в виде смартфона iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. рублей и аксессуаров к нему на 10 тыс. рублей, пишет «Реальное время» со ссылкой на источники. Общая сумма взятки составила 118 тыс. рублей.

По делу о взятке Салахутдинову силовики также задержали директора МКП «Водоканал» Дениса Леушина и директора управляющей компании ООО «Наш дом Камские Поляны» Екатерину Медникову, пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники.

«Реальное время» уточняет, что роль посредника силовики приписывают Леушину, а взяткодателем считают Медникову.

Как сообщает «Татар-информ», телефон и аксессуары к нему предназначались главе поселка Салахутдинову, чтобы тот, используя свое положение, помогал коммерческой фирме и ее директору — Медниковой.

«Глава поселка Камские Поляны должен был способствовать подписанию документов о выполненных работах по контрактам между фирмой и местной администрацией и не должен был реагировать на нарушения, которые фирма могла совершать при исполнении контрактов», — говорится в материале.

Сотрудники МВД и оперативники ФСБ по региону задержали директора МКП «Водоканала» Леушина и директора управляющей компании ООО «Наш дом Камские Поляны» Медникову 5 марта., пишет «БИЗНЕС Online». Набережночелнинский городской суд изберет им меру пресечения 6 марта.

«Салахутдинова подозревают в получении взятки в 120 тыс. рублей — он тоже задержан. Прошлую ночь чиновник провел в изоляторе временного содержания (ИВС). Меру пресечения ему изберут в пятницу (7 марта — Прим. RTVI)», — уточняет «БИЗНЕС Online».

Салахутдинов с 2004 года занимал должность заместителя директора строительной компании ООО «Камстройпроект». В 2011 году стал руководителем исполнительного комитета Камских Полян, а с сентября 2020-го он возглавляет поселок.

26 февраля в Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в столице Кирилла Бочарова по делу в получении взятки в размере 100 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК). Столичный суд арестовал Алексеева и Бочарова на два месяца, до 24 апреля.