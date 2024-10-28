В центре Тбилиси прошла протестная акция грузинской оппозиции, не признавшей результаты парламентских выборов. По данным ЦИК страны, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая более 54% голосов. Оппозиция назвала итоги сфальсифицированными и потребовала повторного голосования. О последних событиях в Грузии — в материале RTVI.

Митинг оппозиции

К массовой акции протеста граждан Грузии призвала президент республики Саломе Зурабишвили. Она не стала признавать итоги выборов, назвав их «тотально сфальсифицированными» при участии России. По ее мнению, сторонники оппозиционных партий должны добиваться аннулирования результатов выборов и назначения нового голосования.

Четыре оппозиционные партии — «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» — также отказались признавать результаты выборов и решили бойкотировать работу парламента.

Проведение митинга было назначено на вечер 28 октября. После 19:00 по местному времени (18:00 по Москве) у здания Национального собрания собрались протестующие. По данным «Sputnik Грузия», на митинг пришли тысячи человек. По данным корреспондента RTVI, многие из них были с флагами Грузии и Евросоюза.

В это же время представители оппозиционных партий встречались с западными дипломатами в отеле Tbilisi Marriott недалеко от парламента. Там же находился прибывший сегодня в Тбилиси премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сама президент Грузии также прибыла на митинг и выступила перед протестующими. По ее словам, «сейчас не время для разочарования и смирения». Она также призвала «защитить голоса» грузинских граждан.

«Хочу сказать всем, кто здесь стоит, что вы не проигрывали выборы. Их украли, и попытались украсть и ваше будущее. Но никто не имеет на это права. И вы никому не дадите такого права», — заявила Зурабишвили (цитата по «Sputnik Грузия«).

Представители оппозиционных коалиций также потребовали провести внеочередные выборы под руководством международной избирательной администрации. До этого политики отказываются вести диалог с правящей партией.

Один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе отметил, что «единственные переговоры с правительством будут касаться того, чтобы провести новые выборы при помощи международных наблюдателей».

Председатель партии «Единство — Национальное движение» Тина Бокучава заявила, что ее фракция отказывается от депутатских мандатов из-за фальсификации итогов голосования.

«Благодаря нашему единству мы обязательно добьемся великой окончательной победы. Наверное, мы все понимаем, что сейчас не время искать разногласия, потому что мы должны спасти страну, а спасти страну мы сможем только через единство», — подчеркнула Бокучава, ее слова приводит телеканал Formula.

Одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили потребовала от ЦИК республики обнародовать данные с избирательных участков в течение 24 часов, передает Formula. По словам политика, у ее соратников есть «неоспоримые доказательства фальсификации» части урн. «Если вам нечего скрывать, то вы обнародуете эти списки», — отметила она.

В конце митинга сторонники оппозиции спели гимны Евросоюза и Грузии, после чего начали расходиться. На здании парламента тем временем также появилась надпись «For rent» — «Cдается».

Местные издания о задержаниях на мероприятии не сообщали.

Реакция в мире

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что Грузию «ждут последствия» со стороны американского руководства, если правительство республики не изменит политический курс.

«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — отметил он (цитата по РИА Новости).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что Грузия не нуждается «в поучениях от Евросоюза».

«Грузия — консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных поучений им нужна наша поддержка на их европейском пути», — написал Орбан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты голосования «выбором грузинского народа». Также он «решительно отверг» обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние процессы Грузии.