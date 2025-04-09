В Telegram появилась система маркировки каналов, зарегистрированных в Роскомнадзоре, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он добавил, что для получения отметки «А⁺» нужно воспользоваться специальным ботом.

«Теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить, а у рекламодателей — где размещаться. Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту», — заявил депутат.

Речь идет о телеграм-каналах, где есть 10 тыс. подписчиков и более, зарегистрированных в спецреестре Роскомнадзора. Согласно пользовательской инструкции, работа над ботом велась с января 2025 года.

В описании бота указано, что он «создан для обеспечения процесса регистрации Telegram-каналов в перечне РКН». В самом регуляторе это пока не комментировали. На текущий момент юридической обязанности устанавливать этот бот в канал, зарегистрированный в реестре Роскомнадзора, нет.

В России с 1 ноября 2024 года действует закон о регистрации блогеров, согласно которому владельцы каналов, страниц в соцсетях и на других платформах, у которых число подписчиков составляет 10 тыс. и более, обязаны подать о себе сведения в РКН и зарегистрироваться в спецреестре.

Те, кого в этом списке нет, не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию.

Процесс получения маркировки следующий: сначала нужно подать заявление на регистрацию канала через «Госуслуги», затем получить номер заявления на регистрацию и передать боту. После этого требуется добавить бот в канал, предоставив ему права администратора, а владельцы (администраторы) должны передать свои номера телефонов.

После подтверждения заявления на регистрацию со стороны Роскомнадзора бот отправит пользователю запрос на подтверждение верификации.

До 2025 года верифицировать пользователей, а также телеграм-каналы могли только администраторы Telegram. С января этого года разработчики мессенджера добавили стороннюю верификацию пользователей и каналов, которую могут добавлять сервисы и организации, прошедшие проверку в Telegram. При этом официальная галочка от сервиса выводится справа от имени пользователя, а сторонний символ — слева.