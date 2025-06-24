Перевозивший электромобили автовоз Morning Midas, загоревшийся в Тихом океане в начале июня, затонул. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца Zodiac Maritime, уточнив, что после начала пожара судно было брошено.

На борту находилось около 3000 транспортных средств, в том числе около 800 электромобилей. Ущерб, причиненный пожаром, усугубился из-за непогоды, и это привело к затоплению судна 23 июня, говорится в заявлении менеджера. Представитель компании напомнил, что возгорание предположительно началось на палубе, где стояли электромобили.

26 мая грузовое судно Morning Midas под флагом Либерии вышло из китайского порта Яньтай в мексиканский Ласаро-Карденас, но 5 июня, когда оно находилось в 482,8 км к юго-западу от Адака (Аляска), на борту начался пожар. Впоследствии члены экипажа заявили, что заметили дым над палубой с электромобилями. Марка машин, которые перевозил автовоз, не указывалась.

В заявлении Zodiac Maritime по поводу инцидента уточнялось, что 22 моряка сначала попытались потушить огонь, но не смогли ликвидировать возгорание и благополучно покинули борт, бросив корабль. Эвакуацию проводила Береговая охрана США, на спасательной шлюпке доставившая экипаж на торговое судно, которое как раз оказалось неподалеку.

Комментируя сообщение о пожаре, агентство Reuters отмечало, что такие возгорания практически невозможно ликвидировать, поскольку при горении литий-ионных аккумуляторов электромобилей выделяется очень много тепла — и даже после тушения велик риск повторного появления огня в течение нескольких дней.

За последние годы произошло несколько таких пожаров, и во всех случаях суда в итоге затонули, а находившиеся на их борту электромобили были списаны. При этом ни в одном их этих инцидентов не было доказано, что причиной возгорания становились именно электромобили.

По данным страховой компании Allianz Commercial, в 2024 году число подобных пожаров во всех сегментах судоходства оказалось рекордным за прошедшее десятилетие. «Риск остается значительным из-за размера судов и сложностей, связанных с тушением пожаров и спасением», — говорится в отчете страховщика по безопасности судоходства за 2025 год.