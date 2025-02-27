В Томске мужчина ударил незнакомую женщину при выходе из лифта в доме, она потеряла сознание, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. Нападавший задержан.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК), ему грозит до двух лет лишения свободы.

«Полицейские прибыли на адрес, провели поквартирный обход дома, изучили записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев произошедшего. Они установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка Светлый, который ранее занимался боксом, а в настоящее время работает мастером по ремонту холодильников», — написала Волк.

По ее словам, задержанный был в гостях у отца и распивал спиртное. Спустившись в лифте на первый этаж дома на Енисейской улице, он заблокировал двери. В это время лифт ожидали две женщины и несовершеннолетняя дочь одной из них.

«Когда мужчина вышел из кабины, он внезапно нанес резкий удар в область головы одной из женщин. Она потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся», — сказано в сообщении представителя ведомства.

14 февраля полицейские задержали подозреваемого в избиении комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова в Новосибирске. В МВД отметили, что ранее в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданина с травмой головы.