Подозреваемого в избиении комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова задержали в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В настоящее время в Отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления. Полицейские опрашивают мужчину. Информация проверяется», — сказано в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что ранее в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданина с травмой головы.

«Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина получил телесные повреждения в результате конфликтной ситуации с группой лиц. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ», — добавили в ведомстве.

Скворцов приехал в Новосибирск, чтобы работать на второй день Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проходившего 8-9 февраля. В ночь на 9 февраля он поступил в реанимацию одного из медицинских учреждений Новосибирска с травмой головы в бессознательном состоянии.

Одними из первых о госпитализации Скворцова сообщили генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Журналисту диагностировали ушиб мозга и гематому. 12 февраля он был переведен из реанимации в одноместную палату.

На записях с камер видеонаблюдения виден конфликт Скворцова с двумя мужчинами на улице возле бара в центре города. Один из них ударил комментатора, и тот упал.

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов рассказал в телеграм-канале, что запись с камер такого качества, что сложно различить людей, их действия, виновников конфликта.

«Как эту ситуацию знаю я: на улице люди из нашей компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией, которая вышла из другого бара, начался разговор, который перетек в конфликт. Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар», — отметил он.

Роману Скворцову 49 лет, он работает на «Матч ТВ» и специализируется на хоккее и баскетболе, является обладателем премии «Голос спорта» и входит в Зал славы Единой лиги ВТБ. Его признавали лучшим комментатором КХЛ и регулярно включают в рейтинги лучших спортивных комментаторов на российском ТВ. В ноябре 2013 года Скворцов потерял жену и дочь в авиакатастрофе — они погибли при крушении Boeing 737 авиакомпании «Татарстан», который разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани.