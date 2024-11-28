Предоставление Украине нового пакета военной помощи от действующей администрации США призвано «испортить» начало второго срока избранного президента Дональда Трампа и приведет к росту эскалации. Такое мнение высказал «Ленте.ру» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы и с этим разберемся. Я думаю, что это все в топку идет. Пользы никакой не принесет, кроме роста эскалации, от которой сами американцы рано или поздно пострадают», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, уходящая администрация США хочет «испортить стартовую позицию для Трампа окончательно, чтобы он погряз в этой войне с поддержкой Украины против России».

По данным Reuters, президент США Джо Байден, покидающий пост 20 января 2025 года, планирует передать Украине новый пакет вооружений на $725 млн. Как пишет агентство, в него войдет противотанковое оружие из запасов Пентагона, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, мины, беспилотники и ракеты Stinger.