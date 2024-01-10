Россиянам не стоит ждать скорого снижения цен на яйца, заявил Инфо24 глава Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его мнению, и населению, и властям «надо просто проявить терпение и дать рынку возможность наполнить содержание дополнительными поставками» — как внутренними, так и зарубежными.

«Для нас важно, чтобы не было дефицита — он порождает ажиотажный спрос и дальнейшее повышение цен. Поэтому цена, которая сейчас на рынке, отражает реальное соотношение спроса и предложения», — сказал Борисов, комментируя слова гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой о том, что куриные яйца должны стоить 110-125 рублей за десяток.

По оценке эксперта, куриные яйца подешевеют по мере роста внутренних поставок, что приведет к восстановлению равновесия на рынке. Только после его саморегуляции цены начнут снижаться, убежден Борисов. Он полагает, что это может произойти весной.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева 10 января пояснила «Парламентской газете», что импорт куриных яиц из-за границы в нынешних объемах не приведет к снижению цен, заявила глава Росптицесоюза. Она отметила, что закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана установлены не ниже, чем на отечественные. Бобылева считает, что установившиеся цены в 110—125 рублей за десяток «абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта».

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев не согласился с заявлением Росптицесоюза о справедливой цене яиц. По его мнению, стоимость яиц в России не должна превышать 85 рублей за десяток.

Парламентарий обратил внимание на то, что цены этот продукт «все-таки поднялись в результате картельного сговора, который нужно ликвидировать».

«Полагаю, если закупить сверхизбыточное количество яиц, то цена упадет до нуля. Надо регулировать цены, надо заставлять делать так, как нужно стране, а не отдельным товаропроизводителям», — добавил он в разговоре с «Лентой.ру».

Арефьев предположил, что в скором времени ситуация с ценами на яйца нормализуется, и для дальнейшего повышения стоимости не будет оснований. Депутат допустил, что к маю цены на яйца еще подрастут, однако в летний период их придется опускать, «потому что на смену им придут овощи и потребность в яйце существенно снизится».

В середине декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, что рост цен на яйца связан со «сбоем в работе правительства». Глава государства уточнил, что спрос на эту продукцию увеличился, а объем ее производства остался прежним. Российский лидер отметил, что на ситуацию также повлиял и импорт куриных яиц, который не был вовремя открыт в должном объеме.

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — сказал Путин.

В конце декабря правительство утвердило постановление о беспошлинном ввозе куриных яиц в объеме до 1,2 млрд штук, Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что цены на яйца в стране пойдут на спад после Нового года. Основной причиной подорожания он назвал повышенный спрос россиян на мясо птицы и другие дешевые источники белка.