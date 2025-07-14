На пляже в селе Бунырево под городом Алексин молния убила трех человек, среди них ребенок, сообщает «Первый Тульский».

Очевидцы сообщили изданию, что молния ударила в шестерых людей, которые в это время отдыхали.

«Трое, включая ребенка, скончались. Остальных пострадавших удалось спасти», — отмечает «Первый Тульский».

SHOT пишет, что пострадавших сейчас осматривают, шторм движется на юг.

Baza отмечает, что ЧП произошло на территории парк-отеля «Шахтер». По словам очевидцев, молния ударила в компанию из семи человек. Позже очевидцы рассказали SHOT, что несколько погибших в этот момент были в воде, женщина — на берегу.

По информации Baza, молния попала по влажному песку рядом с рекой.

«После этого током ударило несколько человек, которые находились поблизости. Однако, те люди, которые были в сланцах или успели отойти на значительное расстояние — остались живы», — пишет канал.

Старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Тульской области Феликс Арутюнов предупредил, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 14 июля на территории региона местами ожидается гроза, в отдельных районах ливень, град, шквалистое усиление ветра 12-17 метров в секунду.

«Будь осторожен и внимателен в связи со сложными погодными условиями», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Следователи Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области организовали проверку по факту гибели людей.

«В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются», — сообщили в ведомстве.