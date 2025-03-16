Министерство финансов и казначейство Турции начали использовать искусственный интеллект для отслеживания денег, заработанных экстрасенсами и гадалками, в рамках более широкой кампании по борьбе с теневой экономикой и увеличению налоговых поступлений, пишет Bloomberg.

Ведомство обратило внимание на быстрый рост онлайн-услуг, таких как астрология, спиритуализм, составление персональных карт звездного неба, магия, медитация и нумерология, многие из которых предоставляются без контроля и регулирования.

По данным государственного информационного агентства Anadolu, технологии искусственного интеллекта используются для отслеживания цифровых следов на различных платформах, включая социальные сети, системы онлайн-платежей и мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram.

Расследование выявило 1034 человек с «высоким риском» вовлечения в незаконное оказание услуг и 1,8 млрд лир ($50 млн) незадекларированного дохода в период с 2021 по 2023 годы, сообщает Anadolu. Кроме того, было обнаружено, что 295 человек оказывали услуги без регистрации в качестве налогоплательщиков.

Эта программа основана на более широкой стратегии министра финансов Мехмета Шимшека по усилению фискальной дисциплины и сокращению теневой экономики страны, которая является давней проблемой для турецкого государства.

Хотя предыдущие попытки ограничить госрасходы дали ограниченные результаты, работа Шимшека все больше сосредотачивается на получении доходов с помощью таких мер, как налогообложение транснациональных корпораций, введение минимального корпоративного налога, взимание новых налогов с фондов и нацеливание на малый бизнес с интенсивным оборотом наличных денег, включая парикмахерские, рестораны и автотрейдеров.

В посте в соцсети X Шимшек заявил, что усилия органов госвласти по налогообложению незадекларированных доходов от услуг будут наращиваться. Он призвал граждан сообщить о своих доходах до 2 апреля — последнего дня подачи налоговых деклараций.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила RTVI, что в ГД на следующей неделе внесут законопроект о запрете рекламы услуг алхимиков, астрологов, астропсихологов, ведьм, гуру, игропрактиков, космоэнергетов, кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нейрокодировщиков, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов, энергопрактиков и многих других эзотериков. По ее мнению, это позволит защитить россиян от мошенников.

Астролог и писатель Павел Глоба, комментируя это сообщение, заявил RTVI, что раз Госдума будет обсуждать законопроект о запрете рекламы услуг гадалок, тарологов и экстрасенсов, значит, в России «все в порядке» и депутатам «нечем заняться».