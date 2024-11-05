В Турции произошел взрыв на объектах нефтеперерабатывающего завода Tüpraş в городе Измит на северо-западе страны. Об этом сообщает телеканал NTV.

Над заводом поднимается дым, на место выехали пожарные, скорая помощь и полиция. Предположительно причиной взрыва стал трансформатор, передает канал.

Глава провинции Коджаэли, центром которой является Измит, заявил о возникновении «негативной ситуации» во время плановых учений. По его словам, ситуация находится под контролем, информации о пострадавших нет. Взрыв был такой силы, что местные жители приняли его за землетрясение, пишет местная газета Kocaeli.

23 октября террористы устроили взрыв около аэрокосмического предприятия TUSAŞ в Анкаре и открыли огонь по сотрудникам. Погибли пять человек, более 20 получили ранения. Двое террористов были убиты, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Ответственность за теракт взяла «Рабочая партия Курдистана», признанная в Турции террористической организацией.