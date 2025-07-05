В Турции задержали мэров трех городов на юге страны, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), сообщает агентство Anadolu.

В рамках дел о коррупции 5 июля задержаны 11 подозреваемых, в том числе мэр Аданы Зейдан Каралар, мэр Адыямана Абдуррахман Тутдере, его заместитель Джейхан Кайхан, мэр Антальи Мухиттин Бёчек и замглавы стамбульского района Бююкчекмедже Ахмет Шахин. Еще четверо подозреваемых разыскиваются.

В зданиях муниципалитетов и по местам жительства подозреваемых прошли обыски. Задержания проводились в рамках отдельных расследований, проводимых прокуратурами Стамбула и Антальи, передает CNN Türk.

«Операции проводились в соответствии с информацией, предоставленной некоторыми подозреваемыми, которые воспользовались положениями об эффективном раскаянии», — сообщает Habertürk.

Задержанным вменяется получение и дача взяток, участие в преступной организации, вымогательство и отмывании доходов от преступной деятельности.

Расследования предполагаемой коррупции основаны главным образом на признаниях бизнесмена Азиза Ихсана Акташа, которого турецкое следствие считает главой преступной сети, действующей в муниципалитетах, пишет Daily Sabah.

По данным прокуратуры, мэр Аданы Зейдан Каралар во время пребывания на посту главы района Сейхан требовал несправедливых финансовых выгод от руководителей компаний, которые вели бизнес с муниципалитетом. Аналогичные подозрения выдвинуты против мэра Адыямана Абдуррахмана Тутдере. По данным расследования, деньги передавались его заместителю Джейхану Кайхану.

В отношении мэра Антальи Мухиттина Бёчека, его сына Мустафы Гёкхана Бёчека и бывшей невестки Зейнеп Керимоглу возбуждено уголовное дело о получении взятки. Керимоглу задержана, ее бывший муж находится за границей, сообщает ВВС Turkish. Заммэра Бююкчекмедже Ахмет Шахин также обвиняется в получении взятки.

Реакция Эрдогана и оппозиции на задержания

Мэр Анкары Мансур Яваш заявил, что мэры Аданы, Антальи и Адыямана задержаны «из-за клеветы» Азиза Ихсана Акташа, а также обратил внимание, что по этому делу преследованиям подвергаются только лидеры оппозиции.

«В системе, где закон искажается и извращается в соответствии с политикой, где правосудие применяется к одной группе и игнорируется другой, никто не должен ожидать, что мы будем доверять верховенству закона и верить в правосудие», — написал Яваш в соцсети.

Лидер НРП Озгюр Озель обвинил власти Турции в попытке «навязать народу авторитарный режим, где нет избирательных урн». По его словам, на силовые операции в рамках коррупционных расследований за три с лишним месяца было потрачено 6 трлн лир ($150 млрд).

«За 108 дней страна стала беднее, репутация нашей страны в мире пострадала еще больше, наш внутренний мир постепенно ослабел и пришел в упадок», — заявил Озель.

По его мнению, действия властей Турции подрывают надежды на полноправное членство республики в ЕС.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя задержания в муниципалитетах, призвал дождаться решений суда по делу.

«Этот процесс также должен послужить зеркалом для руководства НРП. Вместо того чтобы вносить свой вклад в политику страны и создавать проекты, руководство НРП ищет помощи в уличных протестах», — заявил турецкий лидер.

В марте по обвинению в коррупции и поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который считался главным соперником Эрдогана на предстоящих выборах. Это спровоцировало крупнейшие за последние годы протесты в стране.

В конце мая в Турции задержали более 30 чиновников, в том числе глав стамбульских районов Бешикташ и Бююкчекмедже. В начале июля были арестованы бывший мэр Измира Тунч Сойер и глава провинции Измир Шенол Асланоглу, также представляющие НРП.