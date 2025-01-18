В турецкой Анталии задержали модель Onlyfans Эзру Вандан, известную под ником Süt («Молоко»). Незадолго до этого она публично заявила о намерении заняться сексом с сотней мужчин за 24 часа, пишет издание Onedio.

О планах установив «рекорд» по количеству половых связей в течение одного дня Вандан написала на странице в соцсети Х 14 января. «Моя цель — побить рекорд сначала в Турции, а затем и в мире! Я начинаю со 100 мужчин за 24 часа. Мы с моей командой скоро организуем заявку и расскажем детали», — написала она.

Пост Вандан вызвал бурные обсуждения, на момент написания материала под ним насчитывалось 2,6 тыс. комментариев. Некоторые пользователи Х спрашивают, где можно подать заявку, другие иронизируют и отмечают под публикацией своих друзей. Есть и те, кто критикует Вандан и определяет границы морали.

«Своей нелепой деятельностью ты открываешь путь к заражению многих людей и угрожаешь общественному здоровью. Поделись списком претендентов, чтобы никто не вступал в брак с этими людьми», — возмутился один из комментаторов.

После поступивших жалоб Вандан задержали. На своей странице в Х она написала, что полицейские вывели ее из больницы, где ей должны были сделать некую операцию.

«За час до операции ко мне пришли из отдела этики больницы и сообщили, что по постановлению прокурора я буду задержана. Я не из тех, кто занимается сексом с кем-либо за деньги, я не занимаюсь проституцией. Как государство может таким образом вмешиваться в свободный выбор женщины в отношении своего тела? Разве у вас нет более важных дел?» — задалась вопросами модель.

По словам Вандан, ее поступок сочли «аморальным», тогда как она не совершила ничего «противозаконного». Звезда OnlyFans уверена, что не она нарушила мораль общества, а «система», которую турецкие власти «практиковали годами».

Вандан порекомендовала правительству «работать над достижением экономического процветания», если оно хочет, чтобы количество таких платформ, как Onlyfans, не увеличивалось.

«Разврат этого общества — дело рук не тех, кто доведен до разврата, а системы, которая их обрекает на это. <…> Если в стране, где убийцы, насильники, мафиози и уклоняющиеся от уплаты налогов остаются на свободе, а такие люди, как я, считаются “безнравственными”, мне нечего сказать», — подчеркнула Вандан.

Она добавила, что «никто не может быть осужден за то, что считает аморальным по чьему-либо мнению, статьи конституции определены».

«Я не хочу жить в стране без закона. Я буду кричать «Свобода», потому что мое мужество проистекает из моей веры в свободное общество», — заявила модель.

Как пишет портал Oda TV, против Вандан и ее мужа было начато расследование. Суд в Стамбуле постановил арестовать модель, при этом ее супруг был освобожден. Позже Вандан сообщила, что против нее завели дело о неповиновении полиции, а также заявила об издевательствах со стороны силовиков после задержания.

Ранее британская модель Onlyfans Бонни Блю заявила, что установила «мировой рекорд» по количеству половых связей в течение одного дня. По ее словам, за 12 часов она занялась сексом с 1057 мужчинами. Блю опубликовала видео в TikTok, в котором поблагодарила тех, кто принял участие в ее «челлендже».