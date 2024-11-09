В Тверской области после отравления многодетной семьи умерла двухлетняя девочка

В Вышнем Волочке Тверской области многодетная семья отравилась неустановленным веществом, сообщила региональная прокуратура. В Следственном управлении СКР по региону уточнили, что в результате скончалась двухлетняя девочка.

В сообщении прокуратуры говорится, что отравление произошло 7 ноября в квартире, где проживает многодетная семья, на улице Мира. Сегодня, спустя два дня после появления первых симптомов, пострадавшие обратились к медикам за помощью и были госпитализированы. «Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние», — уточнили в ведомстве.

По факту отравления семьи начата процессуальная проверка, в ходе которой сотрудники межрайонной прокуратуры установят обстоятельства случившегося. Аналогичную доследственную проверку проводит Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области.

В сообщении следственного ведомства уточняется, что в пострадавшей семье трое малолетних детей, и все они вместе с родителями испытывали одни и те же симптомы — тошноту, рвоту, повышение температуры.

«В результате резкого ухудшения самочувствия девочка 2022 года рождения скончалась в больнице. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СКР.

Телеграм-канал Baza уточняет, что в семье еще двое детей — восьмилетний мальчик и четырехлетняя девочка.

В сентябре в красноярском поселке Красная Сопка отравилась многодетная семья, состоявшая из родителей и четырех детей. Матери и отцу удалось выжить, а дети умерли. После расследования и экспертиз СКР пришел к выводу, что причиной отравления стало неустановленное вещество — химикат для уничтожения насекомых.